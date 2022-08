Trek uit de Randstad neemt toe: ook Drenthe en Groningen zien westerlingen komen

xavier durlinger Bellende man meldt zich na moord op zoon (19) Limburgse schoenen­mag­naat

In het onderzoek naar de dood van de 19-jarige Xavier Durlinger uit Sittard heeft zich woensdag een man gemeld, naar wie de politie op zoek was. Xavier werd op 12 mei als vermist opgegeven en op 19 mei dood gevonden op De Kollenberg in Sittard.

