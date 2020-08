Trekkers blokkeren Mediapark om Zomergasten-uitzending met minister Schouten

UpdateOp het Mediapark in Hilversum staan trekkers en volgens Farmers Defence Force zijn er nog meer onderweg. De politie houdt de actie in de gaten, met onder meer een helikopter.

Volgens het Noordhollands Dagblad zijn er tientallen trekkers aanwezig. De ingang van het Mediapark wordt geblokkeerd, omdat Landbouwminister Carola Schouten er vanavond te gast is bij het programma Zomergasten, aldus een woordvoerster van FDF, Sieta Keimpema. Dat programma wordt live uitgezonden. De aanwezige boeren zeggen echter tegen de NOS dat ze de uitzending niet willen verstoren. Een woordvoerster van de VPRO, de omroep van Zomergasten, zegt dat het in en bij de studio waar het programma wordt uitgezonden ‘rustig’ is. ,,We gaan gewoon.” Het programma is er niet voor bedoeld om nu de boeren aan tafel uit te nodigen, zegt ze desgevraagd.

Keimpema laat weten dat het bestuur van Farmers Defence Force deze actie niet organiseert maar er wel achter staat. ,,Boeren willen gezien worden, dat ze niet akkoord gaan met de voermaatregel. Schouten heeft iets over de schutting gegooid en is gewoon op vakantie gegaan. Je ziet haar nergens. En nu gaat ze gewoon een uur bij Zomergasten zitten.

‘Sluipmoordenaar’

In een WhatsApp-groep van Farmers Defence Force wordt de aanwezigheid van Schouten in Zomergasten gehekeld. ,,Daar zit ze: de sluipmoordenaar van agrarisch Nederland”, staat er. En: ‘Foute fraudeur’. ,,Zou ze gaan toegeven dat ze haar ministerie niet onder controle heeft? Zou ze gaan vertellen waarom er geen onderbouwing is voor haar veevoermaatregel? Zou ze gaan toegeven dat haar maatregelen helemaal niet voor ‘de natuur’ zijn maar voor wegen- en huizenbouw?”, is te lezen in de post.



In de appgroep vragen ze zich af of interviewster Janine Abbring de minister het vuur na aan de schenen kan leggen. ,,Of gaan we kijken naar een netjes georganiseerd toneelstukje, ‘een Glossie voor eigen glorie’.”



Op dit moment blokkeren een aantal boeren het mediapark in #Hilversum #boerenprotest pic.twitter.com/ovS2S719UB

Omstreden voermaatregel

De reden voor de boerenprotesten in het afgelopen halfjaar is de omstreden voermaatregel van minister Schouten. Ze wil dat boeren per 1 september de hoeveelheid eiwit in veevoer verminderen, omdat dat veel stikstofuitstoot zou schelen. Meerdere boeren deden in juli nog aangifte tegen de landbouwminister vanwege dierenmishandeling en discriminatie.

Volgens de boeren is het niet goed voor de dieren als het eiwitgehalte in het voer wordt verlaagd. Het OM liet na twee weken weten de aangiftes niet in behandeling te nemen, omdat Schouten zich niet schuldig maakt aan strafbare feiten. De boeren zijn boos op het RIVM omdat het instituut volgens hen ‘stikstofsjoemelcijfers’ verspreidt en ‘politieke keuzes laat overheersen boven wetenschappelijk bewijs’.

