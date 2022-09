Trekkers protesterende boeren in Den Haag in beslag genomen, noodbevel afgegeven

Zes gewonden in Nunspeet na verkeerson­ge­val en mogelijke steekpar­tij bij Albert Heijn

Nunspeet is vrijdagavond opgeschrikt door twee incidenten waarbij veel politie en hulpdiensten op de been waren. Het zou gaan om een steekpartij bij de Albert Heijn aan de Harderwijkerweg en een ernstig auto-ongeluk enkele minuten later aan de Nijverheidsweg. Of beide voorvallen met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk.

