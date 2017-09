Trijntje is het oudste skelet van Nederland

7.500 jaar geleden leefde Trijntje als jager en verzamelaarster in wat we vandaag Nederland noemen. Puur toevallig werd haar skelet gevonden tijdens de aanleg van de Betuwelijn en nu is ze te zien in het Openluchtmuseum in Arnhem. En geloof het of niet, maar volgens Hubert Slings, regisseur programmering van het museum, lijkt onze hedendaagse levensstijl nog best veel op die van Trijntje.