Trimbos waarschuwt: levensgevaarlijke MDMA-vloeistof aangetroffen

De vloeistof, die oranje/lichtbruin van kleur was, werd ingeleverd bij locaties waar gebruikers hun drugs laten testen. Het Trimbos vermoedt dat de MDMA-vloeistof op de gebruikersmarkt terecht is gekomen, zegt een woordvoerder van het instituut. ,,Normaal wordt dit nooit aangeboden richting gebruikers”, aldus de woordvoerder.

Lastig te doseren

Het doseren van pure MDMA-vloeistof is erg lastig. Daardoor is het gebruik extra gevaarlijk, omdat je nooit kan weten hoe sterk de vloeistof is. Zonder geavanceerde meetapparatuur is de kans groot om een hogere dosering in te nemen dan gewenst. Te hoge doseringen kunnen leiden tot oververhitting, met als mogelijk gevolg het falen van lever, nieren en/of hart. Dat kan in ernstige gevallen de dood tot gevolg hebben. ,,Gebruik geen vloeibare MDMA", schrijft het Trimbos dan ook op haar site.