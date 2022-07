Tropisch weer in aantocht: ‘In meest extreme scenario boven 35 graden’

Het wordt flink zweten na het weekend. De temperaturen schieten omhoog naar 30 tot 33 graden en in het zuiden is het mogelijk nog warmer. Dinsdag kan het kwik zelfs oplopen naar 36 graden. De kans op zeer hoge temperaturen neemt vanaf volgende week donderdag snel af.

Om een dag tropisch te kunnen noemen, moet het op een van de officiële meetpunten in Nederland warmer worden dan 30 graden. Van een officiële tropische dag is er sprake als het op het hoofdstation in De Bilt, waar het momenteel 24,7 graden is, ook 30 graden of meer wordt.

De tropische temperaturen blijven naar verwachting dit weekend uit, meldt Weerplaza. Wel wordt het typisch Hollands zomerweer, met temperaturen van 20 tot 24 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Zondag schijnt de zon geregeld en wordt het een vrije warme zomerdag met weinig wind en 24 tot 27 graden van noord naar zuid.

Op maandag en dinsdag moeten Nederlanders hun borst natmaken. Volgens weerman Wilfred Janssen krijgen we te maken met ‘zeer warme lucht uit Zuid-Europa‘. Vooral dinsdag kan het op veel plaatsen tropisch worden met maxima boven 30 graden. In de zuidelijke regio’s is zelfs kans op waarden rond 40 graden. ,,Dit soort extreme warmte is vaak geen lang leven beschoren. Al vrij snel daarna lijkt de temperatuur weer een stapje terug te doen. Of dat met regen- en onweersbuien gepaard gaat, is nu nog onzeker”, stelt Janssen.

Eind juli en begin augustus is in ons klimaat gemiddeld de warmste periode van het jaar, ook wel de hoogzomer genoemd.

Gevolgen voor Vierdaagse

Het verwachte tropische weer heeft mogelijk gevolgen voor de Vierdaagse, die dinsdag van start gaat. De organisatie beslist aankomend weekend of er maatregelen genomen moeten worden in verband met de mogelijk zeer hoge temperaturen. De eigen meteorologische dienst van de Vierdaagse maakt voor en tijdens de mars weersverwachtingen die precies het parcours volgen waar de wandelaars lopen. Dat is volgens marsleider Henny Sackers leidend voor een eventueel besluit om hittemaatregelen te nemen.

,,Ik heb ook gehoord van tropische temperaturen tot misschien wel 40 graden tijdens de Vierdaagse. We hebben een zogenoemd weersextremendraaiboek klaarliggen”, aldus Sackers. Maatregelen die wegens de warmte weleens zijn genomen zijn een uur eerder starten of later finishen, militairen zonder bepakking laten lopen, kledingadviezen en koelbussen langs de route plaatsen. ,,In een heel extreem geval zouden we een dag kunnen laten vervallen.”

In 2006 overleden twee wandelaars na een zeer warme eerste loopdag. Het staat niet vast of ze door de hitte bezweken, maar de Vierdaagse werd toen afgelast. Sindsdien zijn er tal van deskundigen aan het evenement verbonden die de organisatie adviseren over bijzonderheden.