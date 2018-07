Trots en hoop bij Kroaten in Nederland: 'Dit zit heel diep'

De wereldtitel zat er niet in, maar voor de Kroaten was het WK al geslaagd voor de finale. Heel het land is trots op de prestatie die de voetballers hebben geleverd en dankbaar voor de vreugde die de spelers gaven in deze zware tijden.

Alsof hij al een voorgevoel heeft. ,,Ook als we niet winnen zijn we blij,’’ zegt Slaven Rajkovic gehuld in een grote Kroatische vlag en het mooie geblokte shirt van Kroatië. Samen met tientallen andere Kroaten is hij neergestreken in café De Schuimspaan in Rotterdam. ,,Dat we de finale haalden, betekent al heel veel voor ons Kroaten. Dit zit heel diep. Het hele land is in extase.’’

Trots is de overheersende emotie bij de Kroaten. Trots dat een land met 3,5 miljoen inwoners het zo ver schopt op het WK voetbal. ,,Het is een team, ze vechten voor elkaar. Ze weten dat heel het land hun steunt en ze weten hoe moeilijk het is voor de mensen daar,’’ zegt Stefan Jozic die al weer vele jaren in Rotterdam woont en werkt.

Hel

Kroatië met zijn prachtige kust en steden oogt als een paradijselijke plek, maar voor de bewoners kan het leven een hel zijn. De oorlog heeft diepe wonden geslagen en de armoede is groot. Het land heeft ook veel last van corruptie. ,,Veel mensen hebben moeite met rondkomen,’’ beaamt Rajkovic. ,,De spelers geven de mensen vreugde en iets om trots op te zijn.’’

,,De spelers geven ook een goed voorbeeld voor de jeugd,’’ zegt Anne Njize, die met haar dochter Ruby de Kroaten aanmoedigt. ,,Ze laten zien dat je iets kunt bereiken. Ze zetten een klein land op de kaart. Dat maakt ons trots en geeft ons hoop.’’ Dochter Ruby wijst nog op de corruptieaffaire waar sterspeler Luca Modric bij betrokken is. ,,Dat is hem al vergeven. Hij strijdt voor zijn land en laat zien dat je als land in opbouw iets kunt bereiken.’’



Niet alleen Kroatië is trots. ,,De hele Balkan staat achter Kroatië,’’ weet Sanel, een Bosniër die in Rotterdam woont en vanmiddag de Kroaten aanmoedigde. ,,Bijna mijn hele familie woont in Kroatië, dus ik heb sowieso wat met het land. Maar ook in Bosnië en zelfs in Servië is steun voor de Kroaten. De Serven zullen het misschien niet hardop zeggen, maar zo is het wel.’’

Sanel noemt de Kroatische doelman Subasic als voorbeeld. ,,Hij heeft onlangs gesproken op een bijeenkomst ter herinnering aan Srebrenica. Daar heeft hij de moeders toegesproken.’’ Anne Njize wijst ook op Beric. ,,Die helpt het dorp waar hij vandaan komt met geld. De spelers steunen de mensen. Het zijn geen vedetten die alleen maar aan geld denken. Daarom steunen de mensen hen.’’

Band

De oorlog is nog vers en de wonden zijn nog lang niet allemaal geheeld. Veel spelers hebben familie en vrienden verloren in de oorlog. Dat schept een band. ,,Wij steunen elkaar,’’ zegt Sanel.



De Kroaten hopen dat alle publiciteit hun land ook blijvend voordeel oplevert. ,,De hele wereld staat achter ons. Iedereen gunde Kroatië de wereldtitel. We staan op de kaart. Dit is prachtige promotie voor ons land. Door alle aandacht zien andere landen nu hoe mooi Kroatië is. Hopelijk geeft dit het toerisme een duw in de rug'', mijmert Stefan Jozic.

