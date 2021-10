Trouwsoap mondt uit in claim van bijna 2 ton bij gemeente Apeldoorn (en er komt nog meer)

Hij is nog steeds woedend over de ‘schandalige’ behandeling door de gemeente Apeldoorn in de trouwsoap rond zijn voormalige Landgoed Sollewerf. Omdat het optreden van de gemeente volgens de rechter onrechtmatig was, eist Marc Flipsen nu 187.122,97 euro schadevergoeding. En dat is de opmaat naar meer, kondigt hij aan.