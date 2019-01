Trucker Evert na spoorongeluk: ‘Van het spoor af met het spul, dacht ik’

De situatie was er toch een waarbij je de schrik om het hart kan slaan. Knipperende lichten, een rinkelende bel, zakkende spoorbomen, en de oplegger van je vrachtwagen op de spoorwegovergang. ,,Schrik? Had ik niet. Komt doordat ik dik 35 jaar beroepschauffeur ben.’’

Europa

Hij is zestig, vrachtwagenchauffeur Evert Jongman uit Heerde. Rijdt alweer zo'n tien, elf jaar voor het plaatselijke sloopbedrijf Boverhoff. Voorheen dirigeerde hij zijn truck over ‘s Heerenwegen in heel Europa.

Bijna cool beschrijft hij het avontuur dat hij zaterdag in Raalte meemaakte. Verrast was hij door de plotselinge situatie, niet lamgeslagen. ,,Zeker heb ik goed gekeken of er een trein aan kwam. Die zag ik niet. Geen knipperlichten, geen bel en de spoorbomen waren omhoog.’’

Shovel

Vandaar ook dat de trucker geen trein verwachtte, toen hij de spoorwegovergang op de Kanaaldijk-Oostzijde naderde. Kort ervoor had hij een shovel opgehaald op het nabijgelegen MBI-terrein. ,,Toen ik plotseling de spoorbomen zag zakken, dacht ik: ‘Gas geven, vooruit; dat geeft de minste schade.’’

Hoe dan ook, de oplegger met shovel moest zo snel mogelijk van de spoorwegovergang af. Om erger te voorkomen. ,,Was ik uitgestapt en had ik de dieplader op het spoor laten staan, dan was een ramp niet te overzien geweest.’’

Stapvoets

Nu bleef de averij beperkt tot twee vernielde spoorbomen, omdat de achterkant van de shovel ze had geraakt. Slachtoffers vielen er gelukkig niet. Mede doordat de trein van Keolis stapvoets reed. Het treinverkeer liep enkele uren hinder op.

Jongman wil niet van een bijna-botsing met de trein horen. ,,Dan moeten de spoorwegbomen omlaag zijn. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de bomen omhoog stonden en er een trein aan kwam.’’

Slalommend

De schrik voor hem kwam, zegt hij, toen hij over het voorval in de media las. ,,De spoorbomen zouden al naar beneden zijn toen ik het spoor overstak. Ik zou met de vrachtwagencombinatie slalommend tussen de spoorbomen heen zijn gegaan. Daar klopt helemaal niets van.’’

Uitlatingen van een woordvoerder van ProRail in de media hebben Jongman zo mogelijk nog bozer gemaakt. ,,Ik ben door hem weggezet als een crimineel. Als iemand die bewust anderen in gevaar heeft gebracht. Ongelooflijk.’’

Schade

Directeur Martijn Nijhof van het sloopbedrijf Boverhoff staat achter zijn werknemer. ,,Evert heeft gedaan wat hij op dat moment moest doen. De gevolgen zijn gelukkig meegevallen. Wat de schade betreft: daar komen we met ProRail wel uit.’’ En: ,,De vrachtwagencombinatie was niet te zwaar beladen.’’

Jongman kroop maandag voor het sloopbedrijf weer achter het stuur. ,,Het is mijn werk hè. Ik ben beroepschauffeur.’’

Aangifte

ProRail houdt in overweging of de spoorbeheerder aangifte doet tegen de trucker. ,,We willen eerst het feitenonderzoek afronden, voordat we besluiten al dan niet aangifte te doen. Voor het feitenrelaas overleggen we met de politie’’, aldus een woordvoerder van ProRail.

De schade door het voorval zit hem volgens de zegsman niet alleen in de twee vernielde spoorbomen. ,,Er is door het ongeluk ook hinder ontstaan voor het treinverkeer. Bovendien willen we het signaal afgeven dat je te allen tijde moet voorkomen dat er gevaar ontstaat op een spoorwegovergang.’’

Politie