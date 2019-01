Truckers in shock: Ik geloof niet dat hij doorhad dat hij iemand had aangereden

Een trucker uit Landgraaf wordt verdacht van het doodrijden van het 49-jarige ‘gele hesje’ bij Visé. Hij bereikte de grens met een verbrijzelde voorruit, zag een collega. „Hij was compleet in shock. Ik ook. Ik geloof niet dat hij doorhad dat hij iemand had aangereden.”

Niet een chauffeur uit Dongen, maar een 47-jarige trucker uit Landgraaf wordt verdacht van het doodrijden van een actievoerder met een geel hesje, vrijdagavond op de E25 bij Visé. Hij rijdt voor een transportbedrijf uit Maastricht.

De Belgische politie had aanvankelijk de verkeerde persoon laten arresteren in het onderzoek naar de dood van de 49-jarige actievoerder Roger Borlez. De auto van de Brabantse chauffeur zou identiek zijn geweest aan die van de Landgravenaar. Die is alsnog geïdentificeerd omdat de gele hesjes het kenteken van zijn truck hadden genoteerd.

Hij heeft inmiddels contact gehad met de politie en zal zich op zeer korte termijn melden. Dat zegt Stefan Linthorst, de vrachtwagenchauffeur die vlak vóór de Landgravenaar door de demonstratie reed en hem aan de grens kort sprak. „Hij was compleet in shock. Ik ook. Ik had niet het idee dat hij doorhad dat hij iemand had aangereden. Misschien was het zelfs iemand anders”, zegt Linthorst.

Wegwezen

„Ik zag dat er bij de afslag Visé zo’n 200 meter voor mijn auto pallets en autobanden op de weg werden gegooid”, reconstrueert de Apeldoornse chauffeur de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag. „We reden met een aantal vrachtauto’s op de linkerbaan. Ze wilden ons stoppen. De auto voor mij kwam er ongeschonden door. Ik reed als tweede. Ze sloegen met een pijp op de zijkant van mijn cabine, maar ik kon er nog net langs. Wat er achter mij gebeurde, heb ik niet gezien. Ik dacht alleen maar ‘zo snel mogelijk wegwezen’. Ik ken de verhalen dat als je stopt, je auto wordt uitgebrand.”

Linthorst stopte enkele kilometers verderop bij de grens. Daar kwam even later ook de chauffeur uit Landgraaf aan. „Ik zag dat zijn zijruit er helemaal uit lag en dat de voorruit was verbrijzeld. En tussen zijn band en spatbord zat een autoband. We hebben elkaar kort gesproken. Hij heeft met zijn baas gebeld. Die zou hem hebben gezegd ‘kom maar hierheen, dan bekijken we de schade’.”

Opsporing

De man zou in een vrachtwagen zonder oplegger hebben gereden. Die is teruggevonden bij het betreffende transportbedrijf en is voor onderzoek in beslag genomen. De eigenaar van het Maastrichtse bedrijf wil geen commentaar geven.

De Landgraafse trucker heeft afgelopen weekend nog een halve marathon gelopen in Noord-Holland. Daar zou hij nog niet van terug zijn. De politie wil niet bevestigen dat zij contact heeft gehad met de gezochte chauffeur. „Wij verwijzen naar justitie in Luik.”

Daar vertelde procureur Catherine Collignon gisteren dat de Landgraafse trucker vermoedelijk van de chaos in de demonstratie heeft geprofiteerd. „Zo is hij door de wegversperring gekomen.” De Belgische justitie kwam hem volgens haar op het spoor na het opnieuw bekijken van camerabeelden.

Collignon wil niet zeggen dat de man voortvluchtig is. „Het is niet strafbaar om niet thuis te zijn. Tegen hem is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Samen met onze Nederlandse collega’s wordt naar hem gezocht.”

Crowdfunding

Inmiddels zijn sympathisanten van het verongelukte ‘gele hesje’ een inzamelingsactie gestart voor zijn nabestaanden. Via de Franse crowdfundingssite Leetchi.com was tot gisteravond een kleine 300 euro opgehaald. De initiatiefnemers hopen dat met de opbrengst in ieder geval de uitvaartkosten van Roger Borlez kunnen worden gedekt.

Onder Nederlandse truckers gaan daartegenover stemmen op om juist geld op te halen voor de Landgraafse chauffeur. „Enkele chauffeurs hebben daartoe opgeroepen. Ze willen ondersteuning bieden door zijn advocaatkosten te betalen. Die jongen heeft waarschijnlijk zelf geen geld”, zegt Henri Gulickx van de Transport Belangen Vereniging Nederland.