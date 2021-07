TUI annuleert alle reizen naar Spaanse eilanden: ‘Geen idee waar we nog wél naartoe kunnen’

Reizigers krijgen hun geld terug en kunnen zelf nog een andere bestemming uitzoeken, aldus TUI. Het gaat om de Balearen, Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera, en de Canarische eilanden Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma en El Hierro.



Volgens TUI zijn momenteel vele duizenden Nederlanders op vakantie op deze eilanden en nog tienduizenden zouden de komende weken vertrekken. Op een aantal van deze eilanden lopen de coronabesmettingen op. ,,Helaas wordt er door de overheid en de gezondheidsinstanties geen onderscheid gemaakt tussen de eilanden en kleuren ze allemaal oranje‘’, aldus TUI. Voor het Spaanse vasteland geldt al code oranje.



Verontrustend

Melinda en Chantal uit het Drentse Emmen hadden met hun gezinnen - bij elkaar vier volwassenen en twee tieners - bij TUI een reis voor 11 dagen naar Gran Canaria geboekt. Nietsvermoedend kwamen ze deze avond bij elkaar om de laatste zaken te regelen. Tot ze verontrustende berichten op hun telefoon krijgen.

,,We wisten van niks tot vrienden ons appten of onze reis wel doorging‘’, vertellen ze. ,,Morgen zouden we ons nog laten testen en vrijdag vertrekken. Onze kinderen zouden meegegaan. Iedereen had zich er enorm op verheugd, ook al brengt de voorbereiding veel stress met zich mee.‘’

Gesterkt door de gunstige coronastatistieken boekten ze twee weken geleden hun vakantie. ,,Maar na het weekend liepen de besmettingscijfers opeens op en dreigde Nederland code rood te worden. Voor ons had dit niet gehoeven. We zijn bijna allemaal gevaccineerd en zijn niet bang om ziek te worden. We zijn nu aan het kijken naar een alternatieve vakantie, maar dan wel met de auto. Vliegen gaan we niet meer.‘’

Ook Yvonne baalt als een stekker. ,,Wij hebben twee dagen geleden een reis geboekt met ons gezin naar de Canarische eilanden. Vanmiddag de gehele reissom betaald, en nu lezen we dat alles is geannuleerd.‘’

Waarheen?

Ze had twee twee weken geleden al een huis gehuurd in Spanje. Maar nadat die regio op code oranje ging, besloot het gezin naar de Canarische eilanden te gaan, waar het toen ‘veilig’ was. ,,Het is ongelooflijk. Allebei gevaccineerd, maar dat maakt geen verschil. Onze vakantie is net begonnen en we hebben werkelijk geen idee meer waar we nog wél naartoe kunnen. Nu eerst ons geld maar terug.‘’

Reizigers die getroffen worden door de annuleringen worden door TUI persoonlijk ingelicht. De reisorganisatie heeft op de website een pagina voor meer informatie ingericht.

Reizigers die nu op vakantie zijn op de Spaanse eilanden kunnen die in principe afmaken en op de geplande terugvlucht naar huis komen, zegt TUI. Vanaf zondag 18 juli wordt voor de terugkomst in Nederland een test verplicht gesteld voor wie niet volledig gevaccineerd is of geen coronabewijs heeft. ,,Die kan ter plaatse worden afgenomen, we informeren onze reizigers ter plaatse daarover’’, aldus de reisorganisatie.

Afwachten

Reisorganisatie Sunweb laat weten de officiële bekendmaking van een oranje reisadvies voor de Spaanse eilanden af te wachten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Als het inderdaad oranje wordt, dan gaat ook Sunweb alle vakantiereizen naar de Balearen en Canarische eilanden voorlopig annuleren.

Quote Onze vakantie is net begonnen en we hebben werkelijk geen idee meer waar we nog wél naartoe kunnen Gedupeerde Yvonne

Corendon zegt door te zullen vliegen op Ibiza en de andere Spaanse eilanden. Reizigers kunnen gewoon terecht in een hotel en krijgen voor de terugreis een gratis test aangeboden. Als die positief is dan betaalt Corendon de extra nachten in het hotel en regelt een latere terugvlucht. Als klanten niet meer willen gaan, dan kunnen ze omboeken of annuleren en krijgen ze hun geld terug, aldus de reisorganisatie. ,,De keuze is aan de klant.”

