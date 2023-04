Tuinhuisjes van Mari (72) en Jan (73) worden opgeheven: ‘Dit is ons paradijs’

Trucker (68) overlijdt tijdens vrijwilli­gers­werk na aanrijding met pakketbe­zor­ger: ‘Tragisch’

Een vrachtwagenchauffeur (68) is dinsdag overleden nadat hij naast zijn voertuig werd geschept door een busje van een pakketbezorger in Wezep. De bestuurder van het busje is een 41-jarige man uit Harderwijk. Het slachtoffer was gepensioneerd en bezig met vrijwilligerswerk. ,,Hij had de vrachtwagen geleend.’’