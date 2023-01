Turkije krijgt op korte termijn ongetwijfeld nog meer conflicten met West-Europese landen

‘Gratis brandhout’ zorgt voor lange stoet auto's en aanhangers, maar die komen bedrogen uit

‘Gratis brandhout’, is een bericht dat in een tijd van oplopende energieprijzen als een lopend vuurtje door het land gaat. Carnavalsvereniging De Turftrappers uit Slagharen maakte haar belofte waar en deelde in een heuse drive-in luciferdoosjes uit: hout om te branden. Een lange stoet belangstellenden meldt zich, waarmee de grap slaagt. ,,Gelukkig ziet 90 procent de humor.”

