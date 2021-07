Tussen takken en een blikje Heineken staken twee neusgaten: het was koe Leonarda 12

Scholier Sven (14) overlijdt na aanrijding buggy, school rouwt: ‘Wij zijn geschokt en verdrietig’

20 juli Op de middelbare school De Meerwaarde in Barneveld is geschokt gereageerd op het nieuws dat de 14-jarige Sven vrijdag om het leven kwam bij een ernstig ongeluk in het buitengebied bij Lunteren.