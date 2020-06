Tussenjaar na je eindexamen? Aan de slag als au pair of naar highschool in VS

Geen besmettin­gen in verpleeg­hui­zen waar versoepel­de bezoekrege­ling werd getest

16:40 De versoepeling van de bezoekregeling heeft in de eerste verpleeghuizen die onder strenge voorwaarden open mochten vooralsnog niet geleid tot nieuwe besmettingen met het coronavirus. Dat meldt de NOS zondag. Wel blijkt dat uitvoering van de regeling moeilijk is en bovendien veel tijd kost. Ook is het personeel bang voor nieuwe infecties.