Twan (12) kan eindelijk praten als een kind

Tienduizenden kinderen die via een spraakcomputer moeten praten, spreken met een volwassen stem. Dat klopt niet. Maar vanaf vandaag kunnen ook deze kinderen weer gewoon kind zijn. Voor het eerst zijn er in Nederland spraakapps met kinderstemmen op de markt.

Moeder: ,,Twan, wil je iets vertellen?’’

Twan: ,,Ja! Banaan.’’

Moeder: ,,Oh, wil je een banaan Twan.’’

Twan: ,,Limonade.’’

Moeder: ,,Ah, je wilt er limonade bij? Het is ook tijd voor iets lekkers hè.’’

Twan: ,,Ja!’’

Natasja van Staalduinen zit met haar 12-jarige zoon Twan op de bank. Ze praten. Het is geen standaard gesprek. Ze zitten met een iPad met spraakapp op schoot. Twan laat zijn hand over het scherm glijden. Af en toe begeleidt zijn moeder hem naar de juiste pictogrammen. ,,Soms begrijp ik niet hoe hij het doet. Dan lijkt het alsof hij maar wat op die iPad slaat, maar hij gaat recht op zijn doel af. Hij weet precies wat hij wil zeggen. Terwijl ik nog veel zit te zoeken tussen die pictogrammen.’’

Een gesprek voeren kan met Twan alleen via de spraakcomputer. Het mannetje lijdt aan Pitt Hopkins, een syndroom waardoor zijn ontwikkeling uiterst traag verloopt en gepaard gaat met autisme. Twan loopt pas sinds anderhalf jaar en komt met praten niet verder dan enkele korte zinnen of klanken.

Volledig scherm Twan van Staalduinen en zijn moeder Natasja. © Marco De Swart

Krabben

Quote Ik geloof er in dat Twan beter kan, als we hem maar blijven stimuleren Op het speciaal onderwijs praatte Twan via plaatjes. Als hij ging spelen, kreeg hij bijvoorbeeld vier plaatjes voorgelegd met de opties die hij had. ,,Maar ik merkte dat er meer in zat. Dan koos hij één van de plaatjes, kreeg hij dat speelgoed en duwde hij het vervolgens weg. Hij wilde er helemaal niet mee spelen, maar koos toch iets omdat hij beperkte opties had’’, vertelt moeder Natasja. Dat frustreerde hem. Want Twan wil zich uiten, duidelijk maken wat hij bedoelt. ,,Voorheen begon hij me vreselijk te krabben zodra hij gefrustreerd raakte. Zeker als er emoties aan te pas kwamen.’’



Twans ouders lieten het er niet bij zitten. Ze vechten voor hun zoon, doen er alles aan om het maximale uit hem te halen. En daardoor kwam de spraakcomputer in beeld. ,,Ik geloof er in dat Twan beter kan, als we hem maar blijven stimuleren’’, legt Natasja uit. Maar de volwassen stem in de spraakcomputer maakte het apparaat minder aantrekkelijk voor Twan. Hij duwde het weg, wilde het niet vaak gebruiken.

Totdat kinderstem Thijs op zijn pad kwam. Natasja: ,,Twan is altijd gek op kindjes. Toen we de app voor het eerst gebruikten, trok die meteen zijn aandacht.’’ Hij ging geconcentreerd met de spraakcomputer aan de slag, duwde hem minder vaak weg en gaat nog steeds met sprongen vooruit.

Volledig scherm © Marco De Swart

Als er iemand weet hoe belangrijk zo’n kinderstem is, is het de 16-jarige Valerie Schoonen. Al sinds haar vierde is ze afhankelijk van een spraakcomputer die ze met haar ogen bedient. Zij heeft nooit de kans gehad om met een kinderstem te praten. Maar hoe gaaf had ze het gevonden als ze wél die keuze had gehad. ,,Ik heb meegemaakt dat kinderen mijn stem nadeden. Die zegt bijvoorbeeld computter, in plaats van computer. Of Faaseboek, in plaats van Facebook. Ik vond dat heel vervelend, want ik kan er niets aan doen dat ik een computerstem heb.’’

De tiener heeft tijdens de geboorte zuurstoftekort gehad. Daardoor kan ze niet praten en is ze spastisch. Valerie is rolstoelgebonden. Haar spraakcomputer bedient ze met haar ogen. Maar deze jongedame is bepaald niet op haar achterhoofd gevallen. Ze heeft haar mening klaar, tijdens gesprekken verschijnt voortdurend een brede lach op haar gezicht en een prachtige twinkeling in haar ogen. Linksom of rechtsom: Valerie maakt precies duidelijk wat ze denkt. ,,Toen ze nog jonger was, hoorde ik haar zusje ineens zeggen: ik zie er helemaal niet stom uit’’, vertelt moeder Marjolein. ,,Ik dacht: oké, waar komt dit vandaan? Er is helemaal geen gesprek geweest. Toen zei haar zusje: Valerie zegt dat ik een stomme rok aan heb. Dat wist ze dus precies duidelijk te maken zonder het hardop uit te spreken.’’

Volledig scherm © Marco De Swart

Telekids

Kortom: Valerie was het uitgelezen jurylid om de beste kinderstemmen uit te kiezen. Uitspraak, accent, geen slissende s. Valerie heeft de stemmen uiterst kritisch benaderd. ,,Ik herkende een stem van Telekids. Die viel meteen af, want daar wil je niet mee geassocieerd worden.’’ Hoe ze dat weet? De stem van Valerie zit in sommige navigatiesystemen. ,,Mijn ouders kregen opmerkingen als: hé, Valerie zit bij ons in de auto. Ze heeft dezelfde stem als de TomTom. Dat is heel vervelend, want dit is wel míjn stem.’’

Deze tiener mocht ook meedenken over woorden die de spraakcomputer écht moest kunnen zeggen. Een paar voorbeelden uit haar koker: dûh, chop chop, yolo (you only live once) en eikel. Valerie lacht als ze dat laatste woord hoort. Ze zegt: ,,Dat zijn woorden die je normaal ook zou zeggen als je kunt praten.’’

Valerie is super trots op het resultaat. Want terwijl zij altijd met een eentonige computerstem heeft moeten praten – ‘ik zou nu niet anders willen, want deze stem hoort bij mij’ – kunnen de kinderen die nú afhankelijk zijn van een spraakcomputer heel andere geluiden laten horen. Als ze hun moeder willen roepen, kunnen ze bijvoorbeeld de toon kiezen waarop ze dat doen. Als ze willen schelden, kan dat en maakt het nog indruk ook. Valerie: ,,Ik kreeg kippenvel toen ik het resultaat hoorde. Hoe geweldig is het dat een kind op een enthousiaste manier zijn moeder kan roepen als het een goed punt op school heeft gescoord. Ik hoop dat de kinderen deze stemmen bij zichzelf vinden passen en de spraakcomputer meer gaan gebruiken.’’

Hoe leuk die kinderstem Thijs ook is, Twan heeft er genoeg van. Hij zoekt naar de pictogrammen om dat haarfijn duidelijk te maken. ,,Ik ben klaar. Twan wil stoppen. Hij moet uit.’’ Zijn moeder lacht en verontschuldigt zich: ,,Sorry hoor, hij is heel duidelijk.’’