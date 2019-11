Twee aanhoudingen voor voorbereiden terreuraanslag in Nederland

Het is niet duidelijk wat het doelwit van de aanslag had moeten zijn. Er zijn bij de verdachten geen vuurwapens of explosieven aangetroffen. In een verborgen ruimte boven een plafond in de woning van een van de mannen ontdekte de politie wel een werpbijl, een dolk en een mobiele telefoon met simkaarten.



Een van de mannen werd aangehouden op straat in Den Haag, de ander in zijn woning in Zoetermeer. De aanhoudingen zijn gedaan door een antiterrorisme-eenheid van de Dienst Speciale Interventies (DSI).



Het strafrechtelijk onderzoek naar de twee mannen laat volgens het Openbaar Ministerie (OM) zien dat de kans op een aanslag in Nederland nog altijd onverkort aanwezig is. Het optreden van OM en politie is gericht op het te allen tijde voorkomen van een terroristische aanslag. De verdachten zijn vandaag verhoord door de politie en worden donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.