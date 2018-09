Twee Amsterdammers opgepakt voor dubbele liquidatie Spanje

De bekende Amsterdamse criminelen Abdelhamid A. (28) alias 'Kikker' en Hicham M. (23) zijn gearresteerd voor een dubbele liquidatie in Zuid-Spanje in augustus 2016, van een Colombiaans stel. De twee worden gelinkt aan de beruchte Mocro-maffia.

Ook de eind 2016 in Colombia geliquideerde Amsterdammer Mitchell Jansen (23) was in beeld als verdachte. Het gaat om een dubbele liquidatie in Mijas, aan de Costa del Sol in de provincie Malaga, in het drugscircuit. Hamid' A. uit Amsterdam-Oud-West is in Spanje gearresteerd, samen met een Noorse medeverdachte van 36 jaar.

Ondergedoken

Hicham M. uit Amsterdam-Noord is in Nederland in zijn cel aangehouden. Hij zat al vast voor betrokkenheid bij liefst twee liquidaties en een moordpoging. Het gaat om de moord op de Amsterdamse crimineel Eaneas Lomp op 7 november 2015 in Krommenie.

De liquidatie op Oudjaarsdag 2015 van de in Amsterdam actieve crimineel Chahid Yakhlaf bij de camping waar die zat ondergedoken in het Gelderse Kerkdriel én de poging op 3 april 2016 de Amsterdamse crimineel Nourdine A. alias 'Hitler' te liquideren in Amsterdam-Nieuw-West. Voor die zaken zitten nog meer jonge verdachten vast.

Binnen het criminele milieu ging al langer het verhaal dat de Amsterdammers van de dubbele liquidatie in Malaga werden verdacht. Vooral Hicham M. zou sporen hebben nagelaten. De Guardia Civil beschikt volgens een ingewijde via Nederland ook over onderlinge emailberichten uit PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy).

Dergelijke berichten zijn door de inbeslagname van een computerserver in Canada ter beschikking van het Nederlandse Openbaar Ministerie gekomen. Er worden tal van liquidaties en moordpogingen mee opgelost, veelal in het Amsterdamse criminele milieu.

In de vroege ochtend van 19 augustus 2016, rond half vijf 's nachts, werd het Colombiaanse stel beschoten voor een villa. De man, A.P.C. (46), stierf ter plekke aan zeker zeven schotwonden. Zijn vriendin raakte zwaargewond door zeker vijf kogels en overleed in een ziekenhuis.

Huiszoekingen

In het gezamenlijke onderzoek 'Romeral' van de Guardia Civil, de Nederlandse en de Noorse politie zijn vijf huiszoekingen gedaan op verscheidene plekken langs de Costa del Sol. Daarbij zijn drie vuurwapens en munitie in beslag genomen, plus 1,5 kilo amfetamine (speed), een kilo hasj, een wietplantage, een dure auto en computers.

De verdachten, die volgens de recherche van Amsterdam naar Malaga waren gereisd voor de liquidatie, is een dure vluchtauto gebruikt. Die was gestolen uit Marbella en werd daar later ook in brand gestoken.

Behalve Hicham M. werd ook 'Hamid Kikker' al eerder met liquidaties in verband gebracht, maar tegen hem had de recherche tot nu toe te weinig bewijs.