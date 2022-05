Twee dagen voordat vermoorde Knut werd gevonden, rook buurvrouw onraad: ‘Hadden ‘m gewaarschuwd’

Voetbal­vrien­den ontdekken in ziekenhuis dat ze tegelijk vader zijn geworden: ‘Een uniek verhaal’

Het is een scenario dat als script voor tv-serie All Stars waarschijnlijk was afgekeurd: te onwaarschijnlijk. Toch werden in Rijssen afgelopen zaterdag twee ploeggenoten precies tegelijk vader, tijdens de kampioenswedstrijd van hun voetbalelftal. In het ziekenhuis bleken hun vrouwen ook nog naast elkaar te liggen. „Dit geloof je toch zelf bijna niet?”

