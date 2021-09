Twee doden bij steekpartij Almelo, man schiet met kruisboog

6 ambulances

Duidelijk is dus dat de politie een vuurwapen heeft moeten gebruiken bij het incident. Volgens omwonenden zou iemand zich in een flat hebben ophouden ‘met een groot wapen’. De man schoot in ieder geval met een kruisboog vanaf het balkon. Op straat is een plek waar een pijl van een kruisboog is neergekomen afgezet.

Slachtoffer

Er is in de woning ook een slachtoffer aangetroffen, die overleden is. Om wie dat gaat, is onduidelijk. De politie meldt dat er in ieder geval één persoon is aangehouden. En dat de situatie inmiddels onder controle is. Rondom de plek van het incident is een groot gebied afgezet.