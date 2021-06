Twee doden door treinongeval op overweg in het Friese Boazum

Drie agenten gewond bij langdurig gevecht met halfnaakte man op rotonde

2 juni Drie agenten zijn woensdagmiddag in Winterswijk gewond geraakt bij een langdurig gevecht met een man die slechts gekleed was in korte broek. De verwarde man ging tegen 14.30 uur op de vuist met meerdere agenten op de rotonde in de Rondweg-Zuid en Wooldseweg. Het duurde uiteindelijk zo’n twintig minuten voordat agenten de man konden overmeesteren.