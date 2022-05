Twee doden gevonden bij woningbrand in Geldermalsen

met videoBij een brand in een woning aan de Emmalaan in Geldermalsen zijn maandagochtend twee lichamen aangetroffen. De politie meldt verder nog geen details te kunnen geven. Er zijn bij de woning zwarte schermen geplaatst.

De brand was snel onder controle. Of de brand de doodsoorzaak is van de twee slachtoffers, of dat er misschien een andere oorzaak is, kon de woordvoerder ook niet zeggen. ,,Dat maakt deel uit van ons onderzoek, dus daar kunnen we nu nog geen mededelingen over doen.” Tijdens de brand, die maandagochtend rond half zeven begon, werd de brandweer, traumahelikopter en politie opgeroepen.

Inmiddels staat er een PD-unit in de straat, een mobiel kantoor dat de politie in geval van spoed opzet op een plaats delict. De politie is momenteel bezig met een sporenonderzoek, en roept getuigen op zich te melden.

Buurtbewoners willen geen vragen beantwoorden, maar laten weten dat ze erg ontdaan zijn door de situatie. Er zijn geruchten over een familiedrama, maar voor de politie ligt nog alles open.

Op Twitter zegt de politie te snappen dat het onderzoek in Geldermalsen ‘veel vragen kan oproepen’. ‘Zodra we meer kunnen vertellen zullen we dat via dit kanaal doen.’ De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid meldt op Twitter dat de brand in Geldermalsen heeft geleid tot twee overleden personen. ‘Een verschrikkelijk bericht.’

De omgeving van de woning is afgezet.

Brand in woning in Geldermalsen

