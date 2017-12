Twee doden in woning in Groningse plaats Vlagtwedde

Philip Morris maakt variant op e-sigaret

10:46 Bij Philip Morris in Bergen op Zoom maken ze een variant op de e-sigaret. IQOS is een sigaret waarmee echte tabak wordt gerookt zonder het te verbranden. De productielijn is donderdag in gebruik genomen. Philip Morris noemt het een mijlpaal sinds de fabriek in 2014 stopte met de ouderwetse sigaret.