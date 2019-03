Twee gewonden bij schietpartij Amstelveen, veel hulpdiensten ter plaatse

Column Saskia Noort Loiza deed wat iedereen moet doen: luisteren. Ook naar jongens met kwetsende meningen

9:53 Saskia Noort schrijft op deze plek wekelijks over nieuws dat haar raakt. Deze week keek ze een nieuwe serie van EO, Been There Done That. Ze windt ze zich op over het grote onrecht dat trans-kinderen nog steeds ten deel valt in ons ‘tolerante landje’.