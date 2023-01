Twee jaar oud boek is bestverkochte boek van 2022: ‘Dit is uitzonderlijk’

Een boek dat al sinds 2020 in de Nederlandse winkels ligt, was vorig jaar het bestverkochte en meest uitgeleende boek van Nederland, volgens de CPNB top 100 bestverkochte boeken van 2022. Daar waar de rivierkreeften zingen , het debuut van Delia Owens, ging in 2022 ruim 212.000 keer over de toonbank.

Vorig jaar eindigde het boek van Owens nog op een 36ste plek. Dat het boek dit jaar bovenaan staat, is uitzonderlijk volgens CPNB. ,,Je ziet dat boeken meestal na de verschijningsdatum kort populair zijn. Maar daarna verliezen ze publiciteit en verdwijnen ze naar de achtergrond. Met Daar waar de rivierkreeften zingen is dat precies andersom. Het boek is langzaam gaan pieken en blijft pieken’’, vertelt CPNB-woordvoerder Job Jan Altena.

De geheimen van de kostschool van Lucinda Riley staat op een tweede plek met 128.000 verkochte exemplaren. Met veertien boeken is Riley de meest voorkomende auteur in de lijst. Dat is een boek minder dan haar record uit 2021. De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie Mackesy eindigt als derde in de lijst. Vorig jaar stond het boek nog op plek twee.

Oudste boek in de top 100

Het bestverkochte Nederlandstalige boek van vorig jaar is De Tijdmachine van Rutger Vink en Thomas van Grinsven. Het boek bekleedt de vierde plek en is tevens het hoogst genoteerde kinderboek. ,,Een kinderboek dat het bestverkochte Nederlandstalige boek is, is heel bijzonder’’, zegt Altena.

Wij waren, ik ben van Israel van Dorsten is met een zevende plek de hoogst genoteerde Nederlandstalige debutant. Rupsje Nooitgenoeg van Eric Cale, een boek dat oorspronkelijk in 1977 verscheen, is het oudste boek in de top 100.

Meer boeken verkocht

In de afgelopen tien jaar zijn er niet eerder zoveel boeken verkocht als in 2022. In totaal werden ruim 43 miljoen boeken (alle talen, fysiek en e-boeken) aangeschaft. Vooral niet-Nederlandse boeken worden steeds populairder, blijkt uit cijfers van het CPNB.

Dat het aantal verkochte boeken stijgt, heeft alles te maken met de toegenomen populariteit van anderstalige boeken, waarvan een groot deel Engelstalig is. Vorig jaar werden 3 procent minder Nederlandstalige boeken verkocht, terwijl de verkoop van boeken in een andere taal met bijna 20 procent steeg. Al jaren neemt de verkoop van anderstalige boeken toe. Sinds 2018 is het aantal verkochte niet-Nederlandstalige boeken met ruim twee derde gestegen.