Twee mannen uit Sint Willebrord opgepakt in viervoudige moordzaak Enschede

ENSCHEDE - De politie heeft twee arrestaties verricht in de viervoudige moordzaak in Enschede. Twee mannen uit Sint Willebrord (71 en 32 jaar oud) zijn dinsdagmorgen aangehouden voor betrokkenheid bij de Enschedese liquidaties.

De mannen uit Sint Willebrord worden ervan verdacht een wapen te hebben geleverd aan de eerder aangehouden verdachten. Na de aanhouding is de politie gestart met een doorzoeking in een woning in Sint Willebrord.

Grootste moordpartij

De viervoudige liquidatie in Enschede staat te boek als de grootste moordpartij in de Twentse geschiedenis. Vier mannen werden in november aan de Van Leeuwenhoekstraat tegelijk doodgeschoten, op klaarlichte dag. De politie verrichtte eind november al drie arrestaties. Dat ging om Camil A. en zijn zonen Dejan en Denis. Zij zitten nog altijd vast. Tegen de drie is een waslijst aan bewijs verzameld door de politie, hoewel vader Camil A. blijft ontkennen.

Opvallend is dat de verdachten A. enkele uren na de moordpartij naar Brabant zijn gereden, waar ze een afspraak hadden in de buurt van Tilburg. Vermoedelijk is daarbij een gebruikt vuurwapen uit Enschede achtergelaten, en een nieuwe gekocht.