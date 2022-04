Twee militairen zwaargewond na bedrijfsongeval op vliegbasis Leeuwarden

Alles in de grijze huisvuil­zak: afval scheiden verleden tijd voor inwoners van de grote steden

Zoveel mogelijk afval scheiden, was jarenlang de boodschap aan alle huishoudens. Maar nu moeten plastic, blikjes en drinkpakken weer ouderwets bij het restafval in de vuilniszak gooien. Op bezoek bij de machine die beter scheidt dan mensen - althans, mensen die in de stad wonen.

