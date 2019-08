Twee Rotterdamse agenten bestraft na ‘ontoelaatbaar gedrag’ bij huiszoeking

Bij de huiszoeking, afgelopen mei aan de Meerdijk in Rotterdam-IJsselmonde, troffen de agenten verdovende middelen aan. De verdachte bewoner was op dat moment niet thuis. ,,Ik heb camera's in huis, die hadden ze uitgezet, maar ze waren de verborgen camera vergeten”, zegt de man (37) dinsdagavond in de deuropening van zijn woning. Hij was verbijsterd toen hij de beelden bekeek. Een dag later heeft hij de beelden overhandigd op het politiebureau. Hij brengt de zaak nu naar buiten omdat hij vanwege de drugsvondst uit zijn huis gezet dreigt te worden.

Quote We zullen haar effe doen op het bureau, zei één van die agenten Een bewoner ,,De agenten namen blikjes red bull en cola uit de ijskast’, vertelt de man. ,,Ze pakten geld dat in mijn huis lag en zeiden: ‘da's effe lekker’. Ze stonden de switch te dansen in mijn woonkamer. Mijn vrouw werd aangehouden. ‘We zullen haar effe doen op het bureau’, zei de ene agent over haar. De ander antwoordde: 'Nee dat hoeft niet, want ze heeft geen make-up op.” Een woordvoerder van de politie bevestigt dat agenten ‘ontoelaatbaar gedrag’ vertoonden in de woning. Op camerabeelden zou ook te zien zijn dat de agenten zwaaien met de vibrators van de vrouw van de bewoner.

Uitkomsten

De agenten zouden verder bewijsmateriaal zonder handschoenen hebben opgepakt. ,,En toen mijn hond aan het blaffen was, zei de ene: ‘Geef even een scherp mes, dan blaft hij niet meer’”. De politie doet uitvoerig onderzoek naar de zaak. ,,Hangende het onderzoek zijn de betrokken twee politiemensen direct overgeplaatst naar een ander team", aldus de woordvoerder. Welke maatregelen nog meer tegen de agenten worden genomen, hangt van de precieze uitkomsten van het onderzoek af.

Volgens de bewoner van het huis heeft de politie een tas met drugs gevonden die een kennis van hem in de woning had achter gelaten. ,,Zelf had ik misschien vijf xtc-pillen in huis, voor eigen gebruik. Ik doe nooit iets met drugs. Het is twaalf jaar geleden dat ik in aanraking ben gekomen met de politie. En dat was niet voor drugs of geweld. Ik heb met al mijn buren goed contact, ik organiseer zelfs de straatbarbecue.”

De man wordt woensdag door de burgemeester uit zijn woning gezet. ,,Het is zo oneerlijk. Het is bewezen dat die drugs niet van mij waren. Ik heb drie maanden niet kunnen werken omdat ik vast zat, ik werk op een nul-uren contract. Omdat ze mijn geld hebben meegenomen, 2500 euro, kan ik ook geen nieuw huis huren. Mijn spullen gaan naar een garagebox. Ik sta op straat met mijn twee kinderen, een dochter van negen en een zoon van zeventien.”

De Rotterdamse loco-burgemeester Bert Wijbenga - die zelf hoofdcommissaris is geweest bij de politie - reageert ook op de kwestie. ,,De politie moet in deze zaak verantwoordelijkheid nemen, dat geeft vertrouwen”, meldt hij via zijn woordvoerder. ,,Voor de rest is deze zaak aan de politie.”

Wim Hoek, chef van het politiedistrict Zuid, zegt in een verklaring dat onprofessioneel en niet-integer gedrag de basis van goed politiewerk schendt. ,,De politie neemt altijd alle integriteitsschendingen serieus. Schending van de integriteitseisen heeft consequenties. De politie wil en moet voor de burger een betrouwbare partner zijn. Het is voor ons functioneren van het grootste belang dat wij de burger integer tegemoet treden en dat de samenleving ons vertrouwt.”