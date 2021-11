Twee verdachten van mensensmokkel aangehouden in gezamenlijke operatie Hongarije en Nederland

De verdachten zouden de Syrische migranten illegaal over de Hongaars-Servische grens de Europese Unie in smokkelen. Hiervoor huurden ze twee chauffeurs in die eerder dit jaar in Hongarije werden opgepakt. Ook zouden de verdachten connecties hebben met drie andere chauffeurs die al eerder in Oostenrijk en Duitsland zijn aangehouden.