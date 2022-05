Twee voetgangers (19 en 20) overleden bij aanrijding Loon op Zand

Lof voor AH-bezorger die twee minuten stilte in acht neemt naast bestelbus: ‘Klasse jongen!’

Een boodschappenbezorger van Albert Heijn die gistervanavond twee minuten stil stond naast zijn bestelbus in het Gelderse Dieren ontvangt lof op social media. ‘Klasse jongen!’, vindt Ramon Wolters die de foto maakte en deelde via Twitter. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met een foto van een Hoornse pizzakoerier, het jaar daarvoor maakte een pizzakoerier in Groningen diepe indruk.

5 mei