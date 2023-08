Twee voetgangers en een fietser zwaargewond, aangereden auto komt op fietspad terecht

Met video Wietkwe­kers hebben vrij spel, niemand durft te klikken: ‘Het is dweilen met de kraan open’

Het aantal opgerolde wietkwekerijen is de laatste twee jaar gehalveerd, blijkt uit cijfers van netbeheerders en politie. Is nederwiet op zijn retour? Nee hoor, de politie controleert gewoon minder, ook omdat omwonenden minder vaak klikken. Experts zien het met afgrijzen aan, omdat de kwekerijen allesbehalve onschuldig zijn: ,,We zijn het zicht op zware wietcriminelen helemaal kwijt.”