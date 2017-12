Twee zwaargewonden bij woningoverval in Zeeland

Bij binnenkomst in de overvallen woning bleek later dat er zich vier personen in het huis bevonden. Eén van hen was zwaargewond.

Zowel de zwaargewonde verdachte als de zwaargewonde persoon die zich in de woning bevond, is naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

De politie is druk bezig met onderzoek. Specialistische diensten zijn opgeroepen. Over de woningoverval, of er bijvoorbeeld buit is gemaakt en welke achtergrond de verdachten hebben, kon een woordvoerder nog geen mededelingen doen. De rijksrecherche is ook ingeschakeld, omdat de politie schoten heeft gelost en daarbij iemand gewond is geraakt.