Tweede dode door vliegtuigcrash in Zuid-Afrika

Volledig scherm Op een video is te zien dat er na het opstijgen rook uit het vliegtuig komt. © Twitter Eerder werd al bekend dat één van de inzittenden het ongeluk bij luchthaven Pretoria niet had overleefd. Mashaba kan nog niets over de identiteit en nationaliteit van dat slachtoffer zeggen. De tweede dode komt uit Zuid-Afrika. Dat slachtoffer was aan de slag in een fabrieksgebouw, waar het toestel op terechtkwam.



In totaal raakten ongeveer twintig mensen gewond, onder wie drie Nederlandse medewerkers van luchtvaartmuseum Aviodrome in Lelystad. Zij liggen nog in het ziekenhuis. De verwachting is dat ze daar snel uit worden ontslagen, vertelt een woordvoerster van Aviodrome. Ze liepen relatief lichte verwondingen op. Een van hen heeft een gebroken arm.



Testvlucht

Aviodrome verwierf het toestel onlangs. Het was de bedoeling dat het deze zomer in meerdere etappes naar Nederland zou vliegen om vervolgens in Aviodrome tentoongesteld te worden en onderdeel uit te maken van de historische vloot.



Toen het gisteren tijdens het opstijgen misging tijdens een testvlucht, zaten er onder anderen Zuid-Afrikaanse technici in. De drie medewerkers van het Aviodrome waren erbij om de vlucht naar Nederland in goede banen te leiden. Aviodrome-baas Serena van Kammen is vanochtend naar Zuid-Afrika vertrokken om de medewerkers bij te staan.

Zwarte doos

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niet veel bekend. Wel is op een video te zien dat er kort na het opstijgen rook uit het vliegtuig komt. Een team van zes onderzoekers van de SAACAA onderzoekt het ongeluk. Mashaba verwacht binnen dertig dagen al met een eerste rapport te komen. ,,Dat is niet het eindrapport, maar wel een eerste conclusie”, stelt hij.

De onderzoekers hebben de beelden ook gezien. ,,Vaststaat dat het om de linkermotor gaat”, zegt Mashaba. ,,Maar waarom er daar iets mis is gegaan en waarom het vliegtuig vervolgens is neergestort, dat moeten we nu uitzoeken. Het is te vroeg om daar nu iets over te zeggen.”

Volgens luchtvaartdeskundige Benno Baksteen heeft de piloot nog geprobeerd de standaardprocedure uit te voeren, waarbij met enkele bochten direct teruggekeerd wordt naar de landingsbaan. ,,Op driekwart van die manoeuvre is het misgegaan.”