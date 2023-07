Tweede Kamer: Onderzoek hoe uitstoot gevaarlijke stoffen door Chemours zo snel mogelijk naar nul kan

‘Nul uit de pijp’

In de fabriek van Chemours wordt teflon geproduceerd. Daar worden chemische stoffen, PFAS, voor gebruikt die van nature niet in het milieu voorkomen, nauwelijks afbreekbaar zijn en schadelijk kunnen zijn. In onder meer water en moestuinen zijn verhoogde concentraties PFAS aangetroffen, die vermoedelijk afkomstig zijn van de fabriek van Chemours, voorheen DuPont.

Hoorzitting

De motie volgt op de hoorzitting van woensdag in de Tweede Kamer, waarin de directie van Chemours tekst en uitleg gaf over de vervuiling die het bedrijf veroorzaakt. De uitleg van directeur An Lemaire van de fabriek in Dordrecht en Frenk Hulsebosch van het landelijke managementteam van Chemours viel niet in goede aarde bij de aanwezige Kamerleden. Het wekte irritatie dat de directie het eigen beleid prees, kritiek naast zich neerlegde en weinig of geen verantwoordelijkheid nam voor de vervuiling van de leefomgeving en gezondheidsklachten van omwonenden.