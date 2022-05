Tweede Kamer roept Schiphol-topman Benschop op het matje: ‘Hoe kon dit zo misgaan?’

De druk op de positie van Benschop, die zelf niet van wijken wil weten, groeit. Een maand nadat er voor het eerst chaos uitbrak op de luchthaven vanwege personeelstekorten, kwam Schiphol opnieuw negatief in het nieuws doordat mensen lang in de rij stonden voor de veiligheidscheck .

KLM nam de toch vrij rigoureuze stap om voorlopig minder tickets te boeken vanaf Schiphol. De hoofdgebruiker van de luchthaven wil genoeg ruimte in de vliegtuigen overhouden voor mensen die hun vlucht noodgedwongen moeten omboeken, omdat ze die gemist hebben door de chaos op Schiphol. Uit een analyse van zoek- en boekgedrag blijkt dat reizigers massaal naar vluchten vanaf Eindhoven of Rotterdam zoeken .

Fatsoenlijk loon

De luchthaven presenteerde gisteren een actieplan waarmee de problemen te lijf gegaan moeten worden. Dat bestaat uit een aantal plannen om meer personeel aan de luchthaven te binden. Maar de tijd tot aan de zomervakantie, die in het midden van het land al over zes weken begint, begint te korten. De vierde pijler van het plan - het in overleg treden met luchtvaartmaatschappijen om vluchten te verplaatsen en in het slechtste geval te schrappen - komt daarmee in beeld.