Tweede lichaam gevonden in schuur na hevige brand in Arnhem, bewoonster dreigde uitgezet te worden

Op de plek in de De Wiltstraat in Arnhem waar dinsdag een grote brand woedde, is een tweede lichaam gevonden. Dinsdagavond maakte de politie de vondst van een eerste lichaam al bekend. ,,Het onderzoek naar de identiteit van de twee slachtoffers loopt volop”, aldus de politie.

De brand brak dinsdagmorgen vroeg uit in de wijk Sint Marten. De brandweer had het vuur na ruim zes uur onder controle. Meerdere huizen zijn voorlopig onbewoonbaar. Het is nog onbekend hoe de brand kon ontstaan. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Eén wijkbewoner werd dinsdag naar het ziekenhuis gebracht, onder meer omdat hij veel rook had ingeademd.

Eén van de slachtoffers is zeer waarschijnlijk de 45-jarige bewoonster van de afgebrande woning boven een schuur achter een van de woningen. De politie heeft de identiteit nog niet officieel vastgesteld, maar meerdere direct betrokkenen gaan er vanuit dat zij omgekomen is.

Volledig scherm Een dag na de brand wordt er onderzoek verricht in de De Wiltstraat © Gerard Burgers Mensen die de bewoonster goed kennen hebben haar na de brand niet meer gezien. Zij lag al geruime tijd overhoop met haar huurbaas, die haar weg wilde hebben uit de woning die hij had gebouwd boven een schuur achter zijn huis. De huurbaas zegt dat hij haar zondagavond voor het laatst heeft gezien maar maandagnacht gerommel in haar schuur hoorde.

Ook haar ex-vriend die woensdag bij de woning aanwezig was, gaat er vanuit dat de vrouw is overleden bij de brand. Het stoffelijk overschot dat na de brand werd aangetroffen, lag in de schuur. Woensdagmiddag waren forensische rechercheurs aan het werk in en om de door brand getroffen panden. Van bronnen rond het onderzoek wordt vernomen dat er vanuit gegaan wordt dat de overledene inderdaad de bewoonster is. Door de heftigheid van de brand kan officiële identificatie ingewikkeld zijn.

Volledig scherm Een buurtbewoner heeft bloemen en een bordje opgehangen. © Gerard Burgers

Gat in het plafond

Een aantal buurtbewoners mocht de afgelopen nacht niet thuis brengen. Enkelen kwamen woensdag wel naar de De Wiltstraat. Tamara Uil van nummer 19 naast het pand waar stoffelijk overschot is gevonden mocht vanmorgen even binnen in haar woning. ,,Er zit een gat in het plafond dat de brandweer heeft moeten maken om het vuur te bestrijden en er zijn lampen naar beneden gevallen. Er is heel veel waterschade.” Ze heeft te horen gekregen dat ze voorlopig nog niet naar binnen mag. ,,Ik wil graag een indicatie van hoe lang het gaat duren. Ik heb te horen gekregen dat ik me daarvoor moet wenden tot de gemeente.”

Mogelijk is de brand begonnen bij een schuur met daar bovenop een woonruimte. Buurtbewoners klaagden al eerder bij de gemeente over overlast in en bij dat gebouw. Burgemeester Ahmed Marcouch schrijft in een brief dat daar inderdaad overtredingen waren geconstateerd en handhavend is opgetreden ‘met onder meer bestuursdwang waarvoor een procedure loopt’. Hij bedankt de hulpdiensten en de ondernemers in de buurt die de door de brand getroffen mensen hebben opgevangen. ,,Alle hulp en betrokkenheid zijn van grote waarde geweest bij deze tragische gebeurtenis.”

Volledig scherm De brandweer aan het blussen bij de hevige brand in de Arnhemse wijk Sint Marten. © Rolf Hensel