Tweede rijksmonument Groningen roze uit wanhoop over verzakkingsschade

Het gaat om een 500 jaar oud pand in Eenrum, in het uiterste noorden van de provincie, vlakbij Pieterburen. In tegenstelling tot de eerste roze boerderij ligt deze wél in het aardbevingsgebied. Desondanks krijgen ze geen hulp bij het vinden van een oplossing voor de aardbevingsschade.

,,Bizar en heel krom’’, verzucht Rixt Vellenga. Haar broer Jelmer nam de boerderij - een van de oudste stenen panden in de provincie - eerder dit jaar over na het overlijden van hun vader. Die klopte tien jaar tevergeefs aan bij de bevoegde instanties. Zijn zoon en schoondochter zetten de strijd voort, gesteund door zijn dochter Rixt. ,,Volgens het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn de trillingen te zwak om van een acute onveilige situatie te kunnen spreken.’’

Het onafhankelijke bestuursorgaan komt sinds de melding van de Vellenga’s over die acute onveilige situatie (AOS) elk half jaar langs om de verzakkingsschade te meten. ,,De deskundigen hebben nu tweemaal op dezelfde plek gemeten bij een van de buitenmuren van de schuur. Die stond bij de eerste meting tien centimeter uit het lood. Ze zeiden toen dat het nog wel kon en dat de situatie pas onveilig zou zijn bij vijftien centimeter uit het lood. Dat was bij de tweede meting het geval. We kregen te horen dat de situatie weliswaar onveilig is maar niet acuut. Daarvan is pas sprake als bewoners niet binnen twee minuten uit het pand kunnen komen’’, klinkt het niet begrijpend door de telefoon.

De zijmuren van de schuur staan inmiddels vijftien centimeter uit het lood.



Gaswinning

De bewoners menen dat de scheuren het gevolg zijn van verzakkingen door de aardgaswinning. Ze vermoeden dat de houten fundering onder de herenboerderij is gaan rotten door dalende grondwaterstanden die voortvloeien uit de gaswinning. ,,Door de verzakkingen drukt het dak van de schuur de muren naar buiten. Niet alleen op de plek van de metingen maar aan alle kanten’’, vervolgt Vellenga.

Haar broer en schoonzus runnen een melkveehouderij. De 350 koeien worden met de hand gemolken in de schuur. ,,Jelmer wil graag een melkrobot installeren omdat de meterkast zich daar ook bevindt maar vindt de situatie te onveilig omdat de verzakkingen zo snel gaan.’’ Omdat de muren van het woonhuis eveneens vol scheuren zitten, wil het stel uit veiligheidsoverwegingen een tweede bedrijfswoning naast het pand bouwen. Ook daar lopen ze met hun neus tegen de spreekwoordelijke muur, zegt Vellenga. ,,Zo’n woning naast een rijksmonument kan niet volgens de landschapsarchitect.’’

Omdat de Vellenga’s ervan uitgaan dat ze niet direct hulp krijgen, schilderden ze de gevel van het woonhuis afgelopen weekend roze. Daarmee gaven ze gevolg aan de oproep van lotgenoten met een 100 jaar oude boerderij in Drieborg in het uiterste oosten van de provincie Groningen. Zij vroegen met het overschilderen van de gevel aandacht voor hun uitzichtloze situatie en hoopten dat hun actie navolging zou krijgen. ,,Als iedereen met dezelfde problemen ook iets roze schildert aan zijn of haar woning dan kunnen mensen van buitenaf zien welke problemen er binnen zijn’, luidde het toen.

Net als die bewoners houden ook de Vellenga’s rekening met een boete omdat je een rijksmonument niet zomaar een andere kleur mag geven. ,,We hopen dat de instanties het niet zover laten komen’’, aldus Vellenga.

Een van de buitenmuren van de schuur.

Een van de zijmuren.

De muren van het woonhuis staan ook uit het lood.

