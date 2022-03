Tweede verkiezingsdag: opkomst iets lager in grote steden, rustige ochtendspits in stembureaus stations

Om 09.00 uur had in Rotterdam 2,1 procent zijn stem uitgebracht, in Den Haag 3,5 procent en in Utrecht 2,7 procent. Dat is inclusief de opkomst van maandag. Als die ervan wordt afgetrokken geldt voor Rotterdam een opkomst van 0,1 procent en voor Den Haag en Utrecht 0,2 procent. Dat is iets lager dan maandagochtend om 09.00 uur.

Amsterdam geeft het eerste opkomstcijfer van dinsdag pas rond 13.00 uur. In Groningen had om 09.30 uur 2,7 procent gestemd, bleek uit de online opkomstteller. In Nijmegen stond de gemeenteteller om 10.00 uur op 6,0 procent.

Bij de stembureaus in en bij NS-stations was het dinsdagochtend in de spits nog rustig. Het stemlokaal op Rotterdam Centraal zag nog niet veel kiezers, maar verwacht er wel meer dan maandag. Ook het mobiele stembureau bij station Den Bosch meldt nog geen grote toeloop. Wel hebben daar nu de servicemedewerkers zelf hun stem uitgebracht, profiterend van de rust. Ook vanuit station Leiden Centraal komt de melding ‘rustig’. Vervroegd stemmen kan momenteel op elf NS-stations. Woensdag is dat mogelijk op of bij veertig stations. Op de stations Hilversum en Utrecht zijn twee stembureaus.

De meeste stembureaus openden hun deuren om 07.30 uur, sommige deden dat wat eerder. Dat mag. De hoogste opkomst wordt woensdag verwacht, op de ‘echte’ verkiezingsdag. Dan zijn ook veel meer stembureaus open.

Voorzichtig begin

De opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen kwam maandagochtend voorzichtig op gang. In de stembureaus op de stations Rotterdam Centraal, Leiden Centraal en ‘s-Hertogenbosch was het de hele dag rustig, zei een woordvoerster van de NS. Op tien stations kan maandag en dinsdag vervroegd worden gestemd.

Amsterdammers stemmen niet alleen voor de gemeenteraad maar ook voor nieuwe stadsdeelcommissies en de bestuurscommissie Weesp. Het is voor het eerst dat Weesp onderdeel uitmaakt van de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen, aangezien de plaats vanaf 24 maart officieel bij de gemeente Amsterdam hoort. Amsterdam kent dan zeven stadsdelen en het stadsgebied Weesp.

In Rotterdam worden naast een nieuwe gemeenteraad ook 39 wijkraden gekozen.

Corona

Vervroegd stemmen is mogelijk gemaakt in verband met corona. Mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen ervoor kiezen op een van deze dagen hun stem uit te brengen, omdat die veel rustiger verlopen dan de woensdag. Bijna 13,6 miljoen mensen in 334 gemeenten mogen hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Alle stembureaus moeten om 21.00 uur sluiten. Daarna blijven de stembussen met daarin de stembiljetten gesloten. Stembureauleden stellen wel vast hoeveel kiesgerechtigden hebben gestemd, door het aantal geldige stempassen en volmachtbewijzen te tellen. De gemeente vervoert de stembussen, stempassen en volmachten naar een veilige opslag. De sleutel van elke stembus wordt apart vervoerd en het vervoer van de spullen gebeurt altijd door minimaal twee personen. De stemmen die op maandag en dinsdag vervroegd zijn uitgebracht, worden woensdag overdag geteld.

Stemmen kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het niet langer dan vijf jaar verlopen is.

