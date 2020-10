Tweehonderd gelovigen in kerk Barneveld tegen advies kabinet in

Ruim tweehonderd gelovigen zijn vanochtend bij elkaar gekomen in de Rebohothkerk van de Gereformeerde Gemeente in Barneveld. De kerk had 250 kerkgangers uitgenodigd voor de dienst en houdt zich daarmee niet aan het dringend geadviseerde maximum van dertig mensen in een binnenruimte.

Dat kan volgens een woordvoerder van de kerk makkelijk, aangezien er in het kerkgebouw ruimte is voor tweeduizend kerkgangers en iedereen dus ruim voldoende afstand kan houden. ,,Alle RIVM-richtlijnen voor de gezondheid worden streng nageleefd”, aldus de woordvoerder. '

Bij binnenkomst in de kerk droegen de meeste gelovigen een mondkapje. Handen desinfecteren was verplicht. De kerk houdt in de coronatijd drie in plaats van de gebruikelijke twee diensten op zondag, zodat zoveel mogelijk gelovigen een dienst kunnen bijwonen. ,,Juist nu is er heel veel behoefte aan samenkomen.”

Trouwe kerkgangers

De Gereformeerde Gemeente heeft overal in Nederland en ook in Barneveld hele grote kerken, omdat de stroming zeer trouwe kerkgangers heeft. ,,We hebben al afgeschaald. Eerst mochten er nog zeshonderd mensen tegelijk komen, toen vierhonderd en nu nog maar 250. Als het aantal besmettingen oploopt, schalen we weer verder af. Dat gebeurt in overleg met de gemeente en de gezondheidsdiensten”, zegt de woordvoerder.

Omdat er geen plaats is voor alle gemeenteleden, zijn de diensten ook online te volgen. De gemeente moet het zondag overigens zonder de eigen dominee doen. Die zit thuis in quarantaine. Hij heeft gisteren een coronatest ondergaan en wacht op de uitslag.

Risicogroep

Ook de Hersteld Hervormde Gemeente in Staphorst houdt vandaag drie kerkdiensten, waarvoor gemeenteleden volgens een roosterindeling persoonlijk worden uitgenodigd. ,,Dertig mensen zullen er zeker zitten”, aldus de scriba gisteravond. Maar de kans dat het er veel meer zijn, is groot. Een maximum aantal wil hij niet noemen. ,,Er zullen beduidend minder mensen zijn dan we hebben uitgenodigd. Veel mensen zitten in quarantaine of ze behoren tot de risicogroep.”

De Hersteld Hervormde Kerk (HHK) gaf vrijdag het dringende advies om per locatie een maximum van dertig bezoekers per dienst aan te houden. Daarmee gaf de koepelorganisatie gehoor aan de oproep van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) om de landelijk geldende groepsgrootte voor één openbare ruimte na te leven.

Kerken in Oost-Nederland wikken en wegen het advies, zo blijkt uit een rondgang die ook Urk, Genemuiden, Hasselt, Rouveen en Zwolle passeert. Kerken liggen in de coronacrisis onder een vergrootglas. Zo ontstond er felle kritiek op de kerk in Staphorst nadat daar honderden mensen samenkwamen tijdens verschillende diensten.

Uitzondering

Op sociale media is de kritiek dan ook niet van de lucht. Maar waarom vormen gebedshuizen eigenlijk een uitzondering op de coronaregels? Vrijheid van godsdienst is in Nederland een grondrecht, verklaart dr. mr. Pieter Pel uit Hattem, specialist op het gebied van rechtsverhoudingen tussen kerk en staat, het verschil. Alleen buiten gebouwen en besloten plaatsen van geloofsgemeenschappen kunnen regels worden gesteld door de overheid.

En dat zal een tijd zo blijven, denkt Pel: ,,Samen met andere juristen heb ik gekeken of er ruimte is kerken meer wettelijke beperkingen op te leggen, maar de grondwet maakt dat onmogelijk. Daarom staat er ook in het ontwerp van de coronawet een uitzondering voor kerken.”

