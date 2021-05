Tweelingbroer (24) kapot van verdriet om overlijden Jasper bij drama Borger: ‘Hij was mijn beste maatje’

In het Drentse dorpje Dalen (circa 3500 inwoners) is bijna iedereen bekend met Jasper en Joost, de eeneiige tweeling die allebei opvallen met hun lange postuur, sportieve uiterlijk, grote tatoeages en natuurlijk met hun grote voorliefde voor auto’s. Dat een van de mannen nu het leven heeft gelaten, komt dan ook hard aan, zegt neef Wllem Jansen. ,,Bijna iedereen in de gemeenschap kent deze jongens. Het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd.”