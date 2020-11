Twentse boer waarschuwt voor gevolgen van hondendrol in de wei: ‘Kostte me 25.000 euro’

Vanuit het keukenraam heeft André Damveld goed zicht op zijn grond en de weg die naar zijn erf loopt. De tijd dat in dit deel van Haaksbergen niemand kwam, is voorbij, vertelt hij. Mede door de lockdown is het druk in het buitengebied; mensen lopen er graag met honden. Daar heeft hij op zich geen probleem mee. „Maar laat die hond niet in het gras lopen”, zegt hij. „Er zijn grenzen.”