Twentse Marijn (34) opent haar tuin voor gezinnen die klein wonen: ‘Laat kinderen hier maar komen’

De persconferentie van premier Mark Rutte was dinsdag nog maar net afgelopen, of de 34-jarige Marijn Wessels-Zomer had haar oproep al op Facebook gezet. „Ik ben nogal impulsief. Een doener.”

Even niet op elkaars lip

Maar spijt heeft ze zeker niet. De vrouw uit Den Ham, zelf moeder van drie jongens en een meisje, heeft te doen met gezinnen die in deze coronatijd op elkaars lip zitten en geen grote tuin hebben waar de kinderen kunnen ravotten. En toen maakte Rutte ook nog eens bekend dat scholen en kinderdagverblijven nog minstens tot en met 28 april dichtblijven, daar waar die maatregelen eerder tot 6 april zouden gelden... Dat was het moment dat Wessels-Zomer bedacht haar eigen riante tuin in nieuwbouwwijk Zuidmaten in Den Ham open te stellen voor andere gezinnen.

„Je wordt binnen soms toch hartstikke gek? En dan wordt het de komende dagen ook nog eens mooi weer. Wij hebben een ruime tuin, maar niet elk gezin heeft die. Nou, ik heb de tijd wel. Mijn nagelstudio zit dicht als gevolg van het coronavirus, dus ik kan wel wat doen. Laat die kinderen hier maar komen.”

Eén gezin per keer

Ze benadrukt dat ze rekening houdt met de maatregelen van de overheid. Wie naar buiten gaat, moet tenminste anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Gezinnen en kinderen tot en met 12 jaar uitgezonderd. Wessels-Zomer laat daarom alleen kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig in haar tuin spelen. „Als een gezin zeven kinderen heeft, is dat geen probleem. Maar wel één gezin per keer.”

Twee keer daags is Casa Wessels - of beter gezegd: Jardin Wessels - open voor andere gezinnen. „Ik denk aan een uur in de ochtend en een uur in de middag”, zegt de moeder van Thijmen (9), Florian (7), Olivier (5) en Sophie (5). Tussendoor kan ze de deuren en speeltoestellen ontsmetten.

Mooi gesprek

Haar eigen kroost blijft tijdens bezoek van andere gezinnen binnen. „Daar hebben wij als ouders een mooi gesprek over gevoerd met onze kinderen. Over dat het voor hen heel normaal is dat ze in een grote tuin spelen, maar voor andere kinderen wellicht niet. En het is echt niet zo dat wij een prachtige siertuin hebben, hoor! Maar er staan twee voetbalgoals, een trampoline en een klimtoestel met glijbaantje. Daar kunnen kinderen zich mooi een uur uitleven.”

‘Jongens moeten energie kwijt’

Quote Jongens moeten gewoon hun energie kwijt. Anders slopen ze elkaar. Die van mij tenminste wel! Marijn Wessels-Zomer Vooral jongens hebben dat nodig, merkt ze in haar eigen gezin. Ze heeft het nog niet gezegd, of haar zoons gaan elkaar met skippyballen te lijf. „Nou, kijk: daar heb je het al. Die jongens moeten gewoon hun energie kwijt. Anders slopen ze elkaar. Die van mij tenminste wel! Gelukkig hebben zij buiten de ruimte. Maar wat als je als alleen maar binnen en op elkaars lip zit? Ik kan me voorstellen dat dat een drama wordt.”



Ze kan zich voorstellen dat ouders of verzorgers misschien huiverig zijn om contact op te nemen. „Mensen vinden het soms lastig een aanbod van een ander te accepteren. Begrijp ik goed. Toen wij een tijdje geleden onze keuken verbouwden, boden mensen aan voor ons te koken. Vond ik eerst heel raar om daar ‘ja’ op te zeggen. Uiteindelijk heb ik dat wel gedaan. Tegen mensen met kinderen zou ik dan ook willen zeggen: maak gebruik van dit aanbod. Juist in deze tijd moeten we het met elkaar doen. Je kunt me een direct message sturen via Facebook.”