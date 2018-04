OM ontkent bewust misleiden in zaak fatale overval Gees

7 april Het Openbaar Ministerie ontkent dat het in de zaak van een woningoverval met dodelijke afloop in Gees (Drenthe) de rechtbank heeft willen misleiden. Het OM laat dat weten in een reactie op de vonnissen die de rechtbank in Assen gisteren in die kwestie heeft gewezen.