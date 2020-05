‘Twintig kinderen behandeld voor Kawasaki, elf hadden ook corona’

Of hun ontstekingen zijn veroorzaakt door corona, is moeilijk vast te stellen, zegt Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. ,,Maar als twintig kinderen een Kawasaki-achtig ziektebeeld hebben, van wie meer dan de helft corona-antistoffen heeft, nemen we aan dat er wel een relatie is. Maar wat die relatie precies is, weten we niet, daar wordt veel onderzoek naar gedaan.”

Lees ook Ook in Nederland gevallen van mogelijk nieuwe kinderziekte Lees meer

Volgens Illy hebben enkele kinderen op de intensive care gelegen met de ziekte van Kawasaki. Vier patiënten waren jonger dan 5 jaar, de anderen waren 5 tot 18 jaar oud. Vooral peuters en kleuters krijgen de ziekte van Kawasaki, maar het is onduidelijk hoe ze die oplopen. Misschien hebben ze een erfelijke aanleg, misschien wordt de ziekte in gang gezet door besmetting met een bacterie of een virus.

Ontstoken bloedvaten

Bij de ziekte van Kawasaki raken de wanden van bloedvaten ontstoken. Dat kan leiden tot hoge koorts, een rode tong, opgezwollen lippen, rode handpalmen en voetzolen, en huiduitslag. Als de bloedvaten rond het hart ontstoken raken, kan dat gevaarlijk zijn.



De ziekte van Kasawaki is niet op te sporen in bloed of urine en is niet te zien op foto's. Artsen maken een optelsom van de verschijnselen en concluderen dan of het om Kawasaki gaat. Er is geen geneesmiddel voor, artsen behandelen de symptomen zodat het lichaam de kans krijgt om zelf te genezen.

Opvallend

De ziekte, die vooral kinderen lijkt te treffen, kwam in beeld nadat artsen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland en de Verenigde Staten het aantal kinderen dat in ziekenhuizen werd opgenomen, zagen toenemen.

Geschat wordt dat normaliter elk jaar 15 op 100.000 kinderen door Kawasaki worden getroffen. Half april, zo meldde het toonaangevend medisch vakblad ‘The Lancet’, belandden in Zuid-Oost-Engeland in tien dagen tijd acht patiënten in het ziekenhuis, terwijl het er normaal maar één of twee zouden mogen zijn. ,,Opvallend is dat Kawasaki doorgaans kinderen tussen 1 en 5 jaar treft, terwijl een deel van de patiënten nu tussen 8 en 16 jaar is”, stelt kindercardioloog Kristof Vandekerckhove (UZ Gent).

Schrikken

Het is schrikken voor ouders en kinderen, ook omdat er van uit werd gegaan dat kinderen geen risicogroep waren wat betreft het coronavirus. Volgens Taco Kuijpers van het AMC gaat de ziekte van Kawasaki bij de grootste groep patiënten vanzelf over. De kinderen krijgen dan alleen koorts. De gevallen die in de ziekenhuizen belanden, zijn de ernstige gevallen. Kinderen kunnen dan last krijgen van long- en hartproblemen. ,,Maar ook die problemen zijn met standaardmedicijnen te bestrijden, waarna een kind snel herstelt”, aldus Kuijpers.