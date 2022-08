Twitter sluit account Pakistaan die prijs zet op hoofd Geert Wilders: ‘Na Rushdie is hij de volgende’

Vermiste Ashley (17) liep twee maanden geleden weg en zit nu mogelijk in onveilige situatie: 'Gekmakend’

De 17-jarige Ashley Krieger is al meer dan twee maanden vermist. Volgens de politie bevindt het meisje uit Den Haag zich mogelijk in een onveilige situatie. Vrijdag 3 juni liep ze weg vanuit Leeuwarden, sindsdien ontbreekt ieder spoor. Haar moeder hoopt op een volgende stap in de zoektocht. ,,Elke dag is stressvol, eigenlijk gekmakend. Om niet te weten waar je dochter is, of ze in goede handen is.”

12 augustus