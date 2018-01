Tycho (20) viel met balkon en al naar beneden: 'Opeens lag ik op straat'

Wildeboer, die bij een vriendin Oud en Nieuw vierde in Arnhem, viel circa vier meter naar beneden, maar hield er geen noemenswaardige verwondingen aan over. Drie anderen moesten met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. ,,Ik heb wat last van mijn pols en een schaafwond op mijn elleboog, maar het had veel erger kunnen aflopen. Het ging heel snel. Volgens mij kwam ik op mijn benen terecht, ging ik door de knieën om de klap op te vangen.’’



Volgens Wildeboer stonden er circa vier mensen op het balkon aan de Kastanjelaan. ,,Meer pasten er niet op. We waren met een mannetje of tien in de woning. Iets voor twaalven werd de champagne tevoorschijn gehaald. En niet veel later lagen we beneden. Je schrikt enorm.’’