Tyson (20) wordt beroofd van Playstation in park, maar steekt dief neer. Met grote gevolgen

NS verlengt treinen in nieuwe dienstrege­ling, kans op zitplaats groeit met 3 procent

De NS verlengt een derde van alle treinen in de dienstregeling van 2023, die begint op zondag 11 december. De vervoerder meldt dat de kans op een zitplaats gemiddeld met 3 procent groeit. De laatste maanden was het vaak enorm druk in de trein en moeten mensen regelmatig staan.

6 december