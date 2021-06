Uit eten, shoppen, voetbal kijken: dag lockdown, we mogen weer!

Spoorlijn van vijf miljard moet noorden dichter bij Randstad brengen: ‘Huizen zijn hier betaalbaar’

9:31 De Lelylijn was dood en begraven maar is plotseling weer springlevend. De ruim 5 miljard euro kostende spoorlijn van het noorden via de Noordoostpolder en Flevoland naar de Randstad lijkt er nu écht te komen. Het verhaal van een miraculeuze wederopstanding in vijf haltes.