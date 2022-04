Uit Oekraïne gevluchte Viktoria schrikt van elke knal: ‘Ik ben bij je, zegt mijn dochter dan. Ze is pas 3’

Bavaria blijft als één van de weinige bierbrou­wers wel in Rusland: ‘Geen juridische grond voor een vertrek’

Dommelsch-moeder AB InBev keert de Russische markt de rug toe, in navolging van rivalen Heineken en Carlsberg. Bavaria blijft actief in het land, herhaalde topman Peer Swinkels vrijdag: ,,Er is geen juridische grond voor een vertrek.”

23 april