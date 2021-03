Uitbraak Britse variant coronavirus op basisschool in dorpje Enter

Delen per e-mail

Het coronavirus verspreidt zich volgens de gemeente momenteel volop in het dorp door de brandhaard. „Doe er nog even een schepje bovenop, want de signalen van de GGD zijn zorgwekkend”, laat Tigchelaar weten. „Op dit moment kan alleen ons eigen gedrag verdere verspreiding voorkomen, dus blijf de komende tijd zoveel mogelijk thuis, ga niet op pad en spreek niet met elkaar af.”

Bij meer dan 50 kinderen en volwassenen is vastgesteld dat ze het virus onder de leden hebben, laat een woordvoerster van de gemeente Wierden weten. „Het is echt ernstig, horen we van de GGD, want het virus grijpt razendsnel om zich heen. Inmiddels zijn ook al 200 mensen preventief getest”, zegt ze.

De burgemeester heeft daarom ook een videoboodschap opgenomen om Enternaren zowel te waarschuwen als een hart onder de riem te steken.

Britse variant

De GGD is volop bezig met een bron- en contactonderzoek om te voorkomen dat de coronabrandhaard zich verder nog verspreidt in Enter. Uit het onderzoek is al gebleken dat de meeste besmettingen door de Britse variant van het coronavirus zijn veroorzaakt. Die mutatie staat te boek als besmettelijker en mogelijk ook gevaarlijker als de oorspronkelijke variant van het virus.

„Maar het gevaarlijke is dat veel van de kinderen die nu besmet zijn vrijwel geen klachten hebben door het virus”, weet de gemeentewoordvoerster. „Dus die voelen zich prima, komen overal en besmetten misschien toch anderen.”

Testen

Tigchelaar voegt toe dat het vooral belangrijk is dat mensen zich laten testen, hoe mild de klachten ook zijn. „Maak vooral gebruik van de testcapaciteit die er is. Heb je klachten, hoe licht ook, laat je testen. Zo kunnen we verdere verspreiding tegengaan.”

Deels naar school

Bestuurder Mirelle Schuurman van Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand, waar De Talenter onder valt, liet eerder al weten helemaal niets te willen vertellen over de situatie op school. „Over corona communiceren wij niet met de pers, daar zien we de meerwaarde niet van in”, luidde haar commentaar.

Uit een nieuwsbrief die vrijdag onder leerlingen en ouders is verspreid, blijkt dat de meeste besmettingen in de middenbouw en een deel van de bovenbouw zijn vastgesteld. De directie schrijft in de nieuwsbrief dat klassen waar geen positieve testresultaten zijn aanstaande maandag waarschijnlijk gewoon naar school kunnen.